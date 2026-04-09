飼い主のもとに駆け寄ってきた愛らしい子猫ちゃん。「ごはん食べる人～？」と呼びかけてみたところ…？子猫ちゃんが見せた反応を収めたリール動画は11.8万再生を突破。投稿には、「賢いし可愛い」「ごはん大好きな猫さん、とっても愛らしいですね♡」と絶賛の声があがりました。

【動画：駆け寄ってきた子猫に『ごはん食べる人ー』と聞いてみた結果…可愛すぎる反応に悶絶】

ごはん大好き手鞠ちゃん

Instagramアカウント「足長マンチカンの手鞠」に投稿されたのは、マンチカンの「手鞠」ちゃんの子猫時代の可愛すぎる姿です。

手鞠ちゃんはごはんが大好きだそうで、いつも一粒残さずペロリと平らげるのだとか。そんな手鞠ちゃんに、ある日、飼い主さんは「ごはん食べる人～？」と聞いてみたといいます。

すると、「はーい！」と言わんばかりに、なんとも可愛らしい声でにゃ～んとお返事してくれたそうです。その表情はまるで笑顔のようで、嬉しさが溢れていたといいます。

ごはんを残しちゃうことも…

別の投稿では、すっかり大きくなった大人の手鞠ちゃんの様子が。どうやら手鞠ちゃんは、食べムラや少しのお残しをするようになってしまったのだとか。

なんとかちゃんと食べてほしいと試行錯誤する飼い主さんでしたが、直接自分の手からあげてみることにしたといいます。すると、甘えん坊さんな手鞠ちゃんは、ごはんをきちんと完食してくれたのだそうです。

きっと、飼い主さんの手から食べるのが嬉しかったのかもしれません。

甘えん坊で自由な姿が魅力的

子猫時代も大人になってからも、変わらない可愛さでたくさんの人を魅了している手鞠ちゃん。苦手なことは「イヤ」としっかり自己主張をする猫さんになったといいます。自由なところもまた愛らしい、魅力たっぷりな猫さんです。

最初に紹介した投稿には、「ニャンとも可愛い過ぎ♡」「こんな返事されたら一杯あげてしまう！」「お返事上手」「モリモリ食べてくれて、ごはん大好きな猫さん、とっても愛らしいですね♡」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「足長マンチカンの手鞠」では、たくさん食べて、たくさん遊んで育ってきた手鞠ちゃんの成長記録を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「足長マンチカンの手鞠」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。