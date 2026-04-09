マーベルが、複数の「X―MEN」映画を製作する見込みであるとジェイク・シュライアー監督が明かした。同人気コミックシリーズのリブート版でメガホンを取るシュライアー氏は確実なことは何もないとしながらも、今後の予定について話はあると認めている。



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コライダーにシュライアー氏はこう話す。「もちろん、一番大事なことは素晴らしい映画を1本作ることだ。でも、考えてはいるし、話もしている」「この物語が行き着く可能性のある場所って、どんなところだろう？原作コミックでは、どんな展開だった？どこがまだそんなに描かれていなくて、どうやったらそれを取り入れられる？ってね」「じゃあ、まだあまりやっていない方向性で行くとしたら、どんな道があるかな？」「でも、こうしたアイデアは話し合いの時、いつだってあるんだ」



そして、シュライアー氏はドラマ「BEEF／ビーフ」のイ・ソンジン氏と「一流シェフのファミリー・レストラン」のジョアンナ・カロ氏が草稿を手掛けていることを明かした。「サンダーボルツ*」を手掛けたトリオが、リブート版新作でも再びタッグを組むことになるようだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）