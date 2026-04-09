◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

東京から大阪へ転勤し、アマチュア野球担当となった。センバツ決勝は大阪桐蔭と智弁学園の近畿勢対決。群馬出身の智弁学園・角谷哲人主将（３年）、埼玉出身・大阪桐蔭の１９２センチの２年生左腕・川本晴大に注目した。

単に関東出身だからではない。転勤前の３年間、中学硬式野球ボーイズリーグ担当として取材した選手で、角谷は世界大会のメンバーで勝負強い打撃と強肩に目を奪われた。川本も下級生の時に見て、規格外のスケールに受けた衝撃は忘れられない。

久々の“再会”で角谷が当時取材した試合や状況も覚えていたことに驚いた。小坂将商監督から主将の心構えとして「後輩の立場に立って物事を考えろ」と言われたことを大事にしているという。

２人の活躍はうれしかった。努力の積み重ねや自分に合った環境もあるが、成長曲線を見ることができたことだ。ネット裏で久々に会ったスカウトが興味深いことを言っていた。数年間、トレードやＦＡを担当するプロスカウトを経験し、アマスカウトに復帰すると、選手の良さよりも欠点ばかりが目につくようになるという。どこを基準に置くかで評価はＡ判定にもＥ判定にもなってしまう。

大会前の練習試合で角谷とコンビを組むエース杉本真滉の投球を見て「こんなすごい投手がいるのか」と心が躍った。一瞬、自分の中で「中学野球が基準になっているからか？」と自問したが、結果は杉本の大会での活躍が証明してくれた。１３年ぶり甲子園取材がまた野球を見る楽しみを教えてくれた。（アマ野球担当・高柳 義人）

◆高柳 義人（たかやなぎ・よしひと）１９９７年入社。１５年前に全４７都道府県訪問を達成（うち４６は出張で）もエスカレーターの右側立ち（大阪流？）だけは慣れない。