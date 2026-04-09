森口博子、「煙たかった」アイドル明かす “ノリ”に「こちとら命かけてやってきた」
歌手の森口博子（57）が8日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』に出演。当時「煙たかった」アイドルを明かした。
【写真】「具だくさんで、本当最高」「食べ応えがあって、大満足」森口博子が披露した“わが家の恵方巻”
タレントの国生さゆり（59)が一世を風靡したアイドルグループ・おニャン子クラブを約1年で卒業し、ソロデビュー。代表曲「バレンタイン・キッス」の制作秘話を明かせば、森口は「おニャン子が当時、煙たかった」とぶっちゃけ。
「出せば出すほど全部1位じゃないですか。『またおニャン子か…次はソロか!?』」と振り返りつつ、「『放課後の〜部活みたいなノリで〜す』みたいなテレビで言ってるのを見てて、こちとら命かけてやってきた」と思いを吐露。「放課後じゃないんだ芸能界は！」と訴えていた。
【写真】「具だくさんで、本当最高」「食べ応えがあって、大満足」森口博子が披露した“わが家の恵方巻”
タレントの国生さゆり（59)が一世を風靡したアイドルグループ・おニャン子クラブを約1年で卒業し、ソロデビュー。代表曲「バレンタイン・キッス」の制作秘話を明かせば、森口は「おニャン子が当時、煙たかった」とぶっちゃけ。
「出せば出すほど全部1位じゃないですか。『またおニャン子か…次はソロか!?』」と振り返りつつ、「『放課後の〜部活みたいなノリで〜す』みたいなテレビで言ってるのを見てて、こちとら命かけてやってきた」と思いを吐露。「放課後じゃないんだ芸能界は！」と訴えていた。