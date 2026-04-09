くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務める日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が８日放送された。

ハイヒール・モモコらがゲスト出演。「人間関係のお悩み発表」のトークテーマに沿って、ＬＩＮＥ友だち登録者数を発表した。モモコは「さっき数えたら、２６２１人。なんで友だちを切っていくか分からないです。何かで役に立つかも分からないじゃないですか」と衝撃の人数をサラッと報告。スタジオからは驚きの声があがり、上田からは「後楽園ホール満員になる」とツッコミが入った。

モモコはお笑い界以外にも顔が広く、中条あやみ、ａｉｋｏ、ＧＬＡＹのメンバーらとも親交があるという。「長男の結婚式やるのに、私にできることはホテルに行って値切ることと、芸能人のＶＴＲ。みんなに１５秒でいいからって言ってたけど、つなげたら２時間１５分。編集しましたけど」と交友関係の広さを示した。

他の出演者のＬＩＮＥ友だちは、おかずクラブ・オカリナ１００人、はいだしょうこ１９０人、大久保佳代子４００人、若槻千夏４００人、麻生久美子５３６人、ファーストサマーウイカ８６０人、安藤なつ１１６６人。モモコの友だち登録の多さは際立っていた。