俳優の遠藤憲一が９日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート。木曜、後９・００）の制作発表記者会見に、主演の鈴木京香、黒島結菜、宮世琉弥、沢村一樹と出席した。

人気シリーズ「未解決の女」が６年ぶりに再始動する。前作に引き続き、超無口なお遍路刑事・草加慎司を演じる遠藤は、開口一番「俺俳優なのにセリフ覚えが苦手です！」とあいさつ。同作の前に裁判官役を演じたといい、「すっげー難しくて、あのちょっとイカれそうになりました」と話した。その上で、「この役はほとんど無口なんですけど、しゃべり出したら難しいことしゃべります。もう日々一杯一杯です」と語り、会場を爆笑させた。

今作から出演する宮世が、「正直、（同作が）人生イチ楽しい現場です。役者人生の中でトップ」と回答。すると遠藤は、「楽しいなんてうらやましいね。俺は一杯一杯なんで。なんか俺が一番新人みたいだよね」と吐露し、若手共演者をタジタジにさせた。

また、トレードマークのオールバックヘアについて質問が及ぶと、「（準備は）２時間前。癖があって、温かいお湯をかけると（髪が）上がりやすい」と告白。「でもその前に、起きるとまずは体が痛い」と、またも自虐トークを繰り広げていた。

同作は、「文字フェチ」の頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、今作から登場するエリート「年下」上司の陸奥日名子（黒島）が新バディを組み、文字を糸口に未解決事件を捜査するミステリーだ。