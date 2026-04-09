「“障害者だから”評価されるのは悔しい」小田凱人が語る、パラスポーツへの“持ち上げられすぎ”な違和感
―［インタビュー連載『エッジな人々』］―
冬季パラリンピックを終えた今、パラスポーツへの視線は確実に変わりつつある。その中心にいるのが小田凱人だ。戦績はもちろん、端正な顔立ちや派手なパフォーマンスでも観る者を圧倒する。「障害者」の固定観念を打ち壊す男の障害観とは――
◆“障害者だからスゴい”は違う
「障害者」だから評価されるのは悔しい――。そう彼は言う。四大大会（全豪・全仏・ウィンブルドン・全米）すべてとパラリンピック金メダルを制する「生涯ゴールデンスラム」。テニス界でも限られた者しか到達できない偉業を、19歳で成し遂げた小田凱人。今回、インタビュアーを務めたのは、本誌執筆陣でもある（※1）乙武洋匡だ。取材が実現したきっかけは、数年前に乙武がSNSで送った一通のDMだった。
──小田さんとは今日が初めてだけど、「ようやく会えた」という気持ちです。5年ほど前に旧知の仲である（※2）国枝慎吾から「僕の比じゃないぐらいのバケモンが出てきたんで、マジで注目しといてください！」と言われていた。それであるとき、SNSのアカウントを見つけて僕からDMを送らせてもらって。
小田：乙武さんとはそのとき「いつかお目にかかってお話ししたいですね」とやり取りして、今回こうして実現できました。
――僕は20代の頃にスポーツライターをしていた時期があって、いわゆる「アスリートインタビュー」をしたい気持ちもある。だけど今回は、「障害」というものに対する小田さんなりの考えを聞いていきたい。
小田さんは10歳で車いすテニスを始めて、14歳で世界ジュニアランキング史上最年少1位になった。その後、ゴールデンスラムを達成するまでの道のりは、本人としては「順当」という思いですか？
小田：思い描いていたことが一つひとつ実現している感覚はあります。ただ、今の日本で車いすテニスはまだ「競技」としては成立しておらず、「テニス」というスポーツの中の一ジャンルにすぎません。「車いすテニスの地位向上」とまで言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、最終的には車いすテニスを独立したカテゴリーとして見せるところまで関わっていきたい。そういった意味では、まだまだ現状に満足はできていません。
――今の答えが聞けたので、今日一番聞きたかった質問をしたい。日本で障害者のアスリートはいまだ「格下」扱いだと思いますか？
小田：どちらかというと「持ち上げられすぎている」感覚です。アスリートは、勝負の世界で生きている人間です。仮に自分が社会から評価されているとして、その理由が「障害者だから」だとしたら、率直に悔しいです。
――その気持ちはよくわかる。僕は50年生きてきて「頑張ってください」と声をかけられることが300万回くらいあった。同じように小田さんに送られる「頑張って」は「障害者だから」なのか「アスリートだから」なのかが判別しづらいですね。
小田：最初の頃は「障害者」としての「頑張って」が多かったと思います。それでも最近では、純粋にアスリートとして見てもらえるようになってきました。
――車いすテニスを社会に広げていく方法は、いろいろあります。例えば’26年現在、車いすテニスの世界大会は障害がないと参加できないですよね。それを「車いすに乗る」という条件つきで健常者も参加できるようにすべきだという議論があったとして、小田さんは賛成ですか？
小田：スポーツを誰もができるものにしたいという気持ちは、もちろん持っています。でも、全面賛成の立場ではないです。
――というのは？
小田：誰でも大会に出られるようになると、今度はパラアスリートの希少性がなくなってしまうからです。パラリンピックをはじめ、世界大会に出場するのは、やはり「選ばれた人」だけであってほしいですね。
冬季パラリンピックを終えた今、パラスポーツへの視線は確実に変わりつつある。その中心にいるのが小田凱人だ。戦績はもちろん、端正な顔立ちや派手なパフォーマンスでも観る者を圧倒する。「障害者」の固定観念を打ち壊す男の障害観とは――
◆“障害者だからスゴい”は違う
「障害者」だから評価されるのは悔しい――。そう彼は言う。四大大会（全豪・全仏・ウィンブルドン・全米）すべてとパラリンピック金メダルを制する「生涯ゴールデンスラム」。テニス界でも限られた者しか到達できない偉業を、19歳で成し遂げた小田凱人。今回、インタビュアーを務めたのは、本誌執筆陣でもある（※1）乙武洋匡だ。取材が実現したきっかけは、数年前に乙武がSNSで送った一通のDMだった。
小田：乙武さんとはそのとき「いつかお目にかかってお話ししたいですね」とやり取りして、今回こうして実現できました。
――僕は20代の頃にスポーツライターをしていた時期があって、いわゆる「アスリートインタビュー」をしたい気持ちもある。だけど今回は、「障害」というものに対する小田さんなりの考えを聞いていきたい。
小田さんは10歳で車いすテニスを始めて、14歳で世界ジュニアランキング史上最年少1位になった。その後、ゴールデンスラムを達成するまでの道のりは、本人としては「順当」という思いですか？
小田：思い描いていたことが一つひとつ実現している感覚はあります。ただ、今の日本で車いすテニスはまだ「競技」としては成立しておらず、「テニス」というスポーツの中の一ジャンルにすぎません。「車いすテニスの地位向上」とまで言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、最終的には車いすテニスを独立したカテゴリーとして見せるところまで関わっていきたい。そういった意味では、まだまだ現状に満足はできていません。
――今の答えが聞けたので、今日一番聞きたかった質問をしたい。日本で障害者のアスリートはいまだ「格下」扱いだと思いますか？
小田：どちらかというと「持ち上げられすぎている」感覚です。アスリートは、勝負の世界で生きている人間です。仮に自分が社会から評価されているとして、その理由が「障害者だから」だとしたら、率直に悔しいです。
――その気持ちはよくわかる。僕は50年生きてきて「頑張ってください」と声をかけられることが300万回くらいあった。同じように小田さんに送られる「頑張って」は「障害者だから」なのか「アスリートだから」なのかが判別しづらいですね。
小田：最初の頃は「障害者」としての「頑張って」が多かったと思います。それでも最近では、純粋にアスリートとして見てもらえるようになってきました。
――車いすテニスを社会に広げていく方法は、いろいろあります。例えば’26年現在、車いすテニスの世界大会は障害がないと参加できないですよね。それを「車いすに乗る」という条件つきで健常者も参加できるようにすべきだという議論があったとして、小田さんは賛成ですか？
小田：スポーツを誰もができるものにしたいという気持ちは、もちろん持っています。でも、全面賛成の立場ではないです。
――というのは？
小田：誰でも大会に出られるようになると、今度はパラアスリートの希少性がなくなってしまうからです。パラリンピックをはじめ、世界大会に出場するのは、やはり「選ばれた人」だけであってほしいですね。