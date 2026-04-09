乃木坂46瀬戸口心月（20）が、ファッション誌「ViVi」の6月号に、ビューティーアンバサダーとして登場する。同時に、「美・やってみつき」という美容連載もスタートする。

同誌がビューティーアンバサダーを立てるのは初の試みで、今後はViViと読者をつなぐ代表として、トレンドのメイクやヘア、気になるスキンケアなどいろいろな美容にトライして学んでいくという。

瀬戸口は「美容に関しては初心者」だというが、アンバサダーの役目と連載を通して「メイクにもスキンケアにもヘアケアにもボディメイクにも！美容の全ジャンルに詳しくなって、自分を磨いていきたいです！」と気合を見せた。撮影に立ち会った美容担当デスクも、顔の小ささ、きゅるんとした瞳、引き込まれるようなキラキラのアイドルオーラにただならぬ可能性を感じたという。

「乃木坂46 6期生のお披露目会で、全力でチアリーダーのパフォーマンスをする瀬戸口さんを見て、太陽みたいな笑顔の子だなと心をつかまれました。その時に、真面目でひた向きに努力してきた子なのだろうと人となりを想像したのですが、実際にお会いすると、さらに謙虚さとかわいさも相まってとりこになってしまいました。美容初心者という瀬戸口さんは等身大の読者そのものだと思っています。Z世代の代表として、これから美容に向き合っていく姿は、読者の皆さんも共感できるはず。一緒に学んでいく存在として、ViViビューティーアンバサダーになっていただきました。1年後、読者の皆さんとどんな進化を見せてくれるのか、今からとても楽しみです！」と、編集長も太鼓判を押した。