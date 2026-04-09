バターステイツ by銀のぶどうから夏新作♡南国バタークッキー登場

夏気分を盛り上げる新作スイーツが登場♡バターステイツ by銀のぶどうから、トロピカルな香りが広がるクッキーと、フルーティな白桃サンドが発売されます。バターのコクと爽やかな果実の組み合わせが楽しめる、季節限定の特別な味わい。ティータイムや手土産にもぴったりの注目スイーツをチェックしてみてください♪

南国気分のクッキー♡

「バターステイツクッキー ココナッツパインバター」は7個入950円（税込）。

ココナッツのやさしい甘さとパインの芳醇な香りが広がり、ひと口で南国気分を楽しめます。

粗めのココナッツパウダーによるシャキッとした食感も魅力。バター含有率30%のリッチな味わいが、夏のティータイムを彩ります。

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爽やかな白桃サンド

「白桃バターホイップサンド」は8個入1,296円（税込）。

白桃パウダーを約40%増量し、さらにフルーティな仕上がりに。ミルキーなバターホイップと白桃の甘みがとろけ合い、サクサクのバターサブレとの相性も抜群です。

夏にぴったりの軽やかなデザートサンドです。

販売情報＆購入方法

販売は2026年4月15日（水）から西武池袋店・名古屋タカシマヤ店などで開始、大丸東京店では4月22日（水）より展開。販売は9月末ごろまで予定されています。

通販は4月10日（金）10:00より公式オンラインショップ「パクとモグ」などで受付開始。※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。※表示の価格は参考小売価格です。

夏だけの特別な味わい

バターステイツ by銀のぶどうの夏スイーツは、濃厚なバターとフルーツの爽やかさが絶妙にマッチした贅沢なラインナップ♡

季節限定ならではの特別感があり、ちょっとしたご褒美やギフトにもおすすめです。夏のひとときを彩る美味しさを、ぜひ楽しんでみてください♪