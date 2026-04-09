『水ダウ』“寿司合戦”に突然登場…矢作も「誰？」 “カナイ”の正体明らかに
8日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）では、「寿司合戦チャンピオントーナメント」を実施。スタジオでVTRを見ていた、おぎやはぎ・矢作兼から「ついにTBS、大みそかのキラーコンテンツ見つけたね。大みそか、できるね！」との賛辞が寄せられるほど、熱戦が繰り広げられたが、その中で登場した“ある芸人”に注目が集まっている。
【写真】『水ダウ』“寿司合戦”に突然登場したカナイ
食べた寿司皿は自陣に積んでも、相手が積み上げた皿を崩すために投げてもOK。最終的により多くの皿を積み上げたコンビの勝利となる「寿司合戦」が1年ぶりに復活。前回大会の決勝コンビ3組に新たな刺客も加えたチャンピオントーナメントで、真の初代王者がついに決定する…という内容だった。
レインボー、ネルソンズ、キングオブモルック、大自然の4組が参戦を果たした今回。キングオブモルックで、みなみかわとともに「カナイ」が参加していたのだが、カナイが登場するなり、スタジオでVTRを見ていた矢作が「誰なの？カナイさんって」とツッコミを入れていた。
松竹芸能のホームページによると、カナイの本名は金井貴史で、1987年2月11日生まれ、埼玉県出身。剣道三段の腕前を誇る。さらに「モルック世界大会2019 国別対抗戦ベスト8」でもあり、現在は日本モルック協会オフィシャル・モルックアンバサダーとして活動中。さらに、過去には、ロッテでアイスの営業経験もある。
【写真】『水ダウ』“寿司合戦”に突然登場したカナイ
食べた寿司皿は自陣に積んでも、相手が積み上げた皿を崩すために投げてもOK。最終的により多くの皿を積み上げたコンビの勝利となる「寿司合戦」が1年ぶりに復活。前回大会の決勝コンビ3組に新たな刺客も加えたチャンピオントーナメントで、真の初代王者がついに決定する…という内容だった。
松竹芸能のホームページによると、カナイの本名は金井貴史で、1987年2月11日生まれ、埼玉県出身。剣道三段の腕前を誇る。さらに「モルック世界大会2019 国別対抗戦ベスト8」でもあり、現在は日本モルック協会オフィシャル・モルックアンバサダーとして活動中。さらに、過去には、ロッテでアイスの営業経験もある。