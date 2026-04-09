黒島結菜（29）が9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、鈴木京香（57）主演のテレビ朝日系ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（16日スタート、木曜午後9時）制作発表記者会見に出席した。

共演の遠藤憲一（64）から「俳優業、子育て、ペットの世話をやり切っている。どうやって全力投球しているの？」と質問された上、撮影現場に子供とペットを連れてきていると明かされ、照れ笑いを浮かべた。

「未解決の女 警視庁文書捜査官」は、18年4月期に木曜ドラマ枠で放送され、19年4月にドラマスペシャル、20年7月期にはSeason2が放送された。鈴木が警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙、今季から出演の黒島は警察庁・総務課から志願して係長となり理沙とバディを組む年下上司の陸奥日名子、遠藤は文書解読係の草加慎司を演じる。

黒島は、24年1月に宮沢氷魚（31）との事実婚と第1子妊娠を発表し、同7月には第1子の誕生を発表している。遠藤から「たまにお子さんを（撮影）現場に連れてくる。人見知りしない、今の子だね。ワンちゃんも」と明かされると、笑みを浮かべた。そして「家族の手とか、マネジャーさんの手を借りないとやれないので」と、周囲の協力があって俳優業、母＆妻業の両立ができていると感謝。「現場にも、おじゃまさせていただいて感謝、感謝。毎日、ヘトヘト」と、共演陣、スタッフに感謝しつつ、本音も漏らした。

この日は、黒島同様、今季から出演し6係に配属されて間もない新米刑事・夏目征也を演じる宮世琉弥（22）と、同室室長の古賀清成を演じる沢村一樹（58）も出席した。