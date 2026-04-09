元フィギュアスケートペア日本代表でタレントの高橋成美さん（34）が自身のXを更新。人気お笑い芸人との2ショットが「そっくり」と注目を集めています。



【写真】「生き別れのいとこ感」高橋成美さんとハナコの秋山寛貴さん

高橋成美さんは「ハナコの秋山さんと」とつづり、お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴さん（34）との2ショットをアップしました。横に並ぶ2人の顔を比べると、涼し気な目元や薄い上唇などのパーツがよく似ています。



笑顔で肩を並べるそっくりな2人の姿にコメントでは「入れ替えても違和感なし」「え！本当に兄弟かと思いました」「生き別れのいとこ感」「かわいすぎるw」「DNA同じで草」「『親戚のお兄ちゃんと2ショット』感w」「年式は違うけど、メーカーが同じってやつ」「モヤモヤスッキリした！」などの声が寄せられました。



高橋成美さんは幼少期にスケートを始め、十代でペアに転向。渋谷教育学園幕張高校、慶應義塾大学総合政策学部で学び、「りくりゅう」の木原龍一さんとペアを組んだこともありました。ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートでの解説を担当し、感動的な解説が評判を博しました。