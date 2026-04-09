◆欧州ＣＬ ▽準々決勝第１戦 Ａマドリード２―０バルセロナ（８日・カンプノウ）

Ａマドリードは敵地でバルセロナとのスペイン勢対決に２―０で勝利し、２０１６―１７年シーズン以来の４強へ前進した。

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前半終了間際のプレーが明暗を分けた。前半４１分、ＡマドリードのＦＷのＧ・シメオネが味方のパスから背後へ抜け出し、決定機を迎えるが、バルセロナのＤＦクバルシがファウルで阻止。ＶＡＲ判定の結果、レッドカードが提示され一発退場になった。

ここで得たフリーキックからＦＷアルバレスが直接狙い、鮮やかなシュートがゴール右上に決まった。後半２５分には途中出場のＦＷセルロートがＤＦルッジェーリの左クロスをダイレクトで合わせて、追加点を奪った。

Ａマドリードがバルセロナの本拠地カンプノウで勝利するのは２０年ぶり。同リーグのライバルを倒し、９季ぶりの４強入りへ前進したシメオネ監督は「要所で得点できた」と満足げ。バルセロナのフリック監督は「まだ終わっていない」と第２戦へ気持ちを切り替えた。