◆欧州ＣＬ ▽準々決勝第１戦 パリＳＧ２―０リバプール（８日、パルク・デ・プランス）

前回王者のパリＳＧ（フランス）はホームでリバプール（イングランド）に２―０で勝利した。

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イングランドの強豪との第１戦をものにし、４強入りへ前進した。リバプールは普段の４バックから５バックに変更。守備を固め、失点を減らす戦術をとったが、パリＳＧの攻撃陣には関係なかった。

前半１１分、ＦＷドゥエがエリア左からシュートを放つと、相手ＧＫの頭上を抜けてネットの中へ吸い込まれた。後半２０分には、味方のパスから裏に抜け出したＦＷクバラツヘリアが相手ＧＫをかわし、追加点を沈めた。

これで３季連続の４強入りに前進。主力は初優勝した昨季からほぼ変わっておらず、強さを維持している。ただ、主導権を取る時間が長かったことから、ルイスエンリケ監督は「もっとゴールを奪えたはずだ」と満足せず。敵地での第２戦へ、追加点を奪ったクバラツヘリアは「アンフィールドの雰囲気はすさまじいものになるだろう。準備はできている」と気を引き締めた。