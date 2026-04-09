山崎賢人を大河主演に起用した理由・オファー経緯…制作統括明かす「万次郎さんはまさにそういう人だったのではないかと」【ジョン万】

山崎賢人を大河主演に起用した理由・オファー経緯…制作統括明かす「万次郎さんはまさにそういう人だったのではないかと」【ジョン万】