【南アフリカ】

製造業生産高（2月）20:00

予想 N/A 前回 1.5%（前月比)



【メキシコ】

消費者物価指数（CPI）（3月）21:00

予想 0.91% 前回 0.5%（前月比)

予想 4.65% 前回 4.02%（前年比)



【米国】

個人所得・支出（2月）21:30

予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 0.4%（個人支出・前月比)



PCE価格指数（2月）21:30

予想 0.4% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 2.9% 前回 3.1%（コアPCE価格指数・前年比)



実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:30

予想 0.7% 前回 0.7%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.0% 前回 2.0%（個人消費・前期比年率)

予想 3.8% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)



新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）21:30

予想 21.1万件 前回 20.2万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（03/22 - 03/28）

予想 183.0万件 前回 184.1万件（継続受給者数)



卸売在庫（確報値）（2月）23:00

予想 -0.5% 前回 -0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.5%（卸売売上高・前月比)



【ポーランド】

ポーランド中銀政策金利（4月）時刻未定

予想 3.75% 前回 3.75%



※予定は変更されることがあります。

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