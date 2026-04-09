6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、第5弾ラインナップが発表された。

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今回出演が発表されたのは、ハナレグミ、KIRINJI（弾き語り）の2組。さらに、静岡県出身のDJであるHAL & Bakuの出演も決定した。残るラインナップ発表は、2日通し入場券の購入者限定で楽しめる特別なプログラム『After Hours』に出演するアクトのみとなっている。

また、体験型コンテンツがそろう『人力チャレンジ応援部エリア』では、プロアドベンチャーレーサー 田中陽希とボディメイクトレーナー 横手貞一朗が直接監修／指導を手がける、小学生限定プログラム『FUJI & SUN キッズトレラン 人力杯』も開催。小学生以下の入場無料という同フェスならではの取り組みとして、音楽を楽しむだけでなく、大自然の中で子どもたちが主役になれる舞台を用意しており、田中自らが下見を行って選定した約2kmの高低差あるコースを駆け抜ける体験ができる。

さらに、昨年から登場した新たなフードエリア『Wonder Culinary』では、今年は新宿の『オステリア ヴィンチェロ』より、“イタリアンの鬼才”と称される齋藤克英をシェフに迎え、一夜限りの“Chef’s Special”なディナーコースとモーニングを提供。いずれも事前予約制となる。

なお、4月16日からは、富士市ふるさと納税の返礼品として入場チケットの取り扱いを開始予定。加えて、これまでコンビニ店頭のみで販売していた『しずおか県民割』が、ローソンチケットのウェブサイトからも購入可能となった。

（文＝リアルサウンド編集部）