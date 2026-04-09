９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円８４銭前後と前日午後５時時点に比べ６０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円２３銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円６０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１５８円９５銭前後まで上昇した。ホルムズ海峡での航行再開を条件に米国とイランが８日に２週間の停戦に合意した。ただ、中東ではイスラエルがレバノンへの攻撃を続けているほか、イランはホルムズ海峡を許可なく通過しようとする船舶を破壊すると警告し、ホルムズ海峡は事実上の封鎖が続いていると伝わった。原油価格も高止まりするなか、停戦合意に不安感が強まり「有事のドル買い」が流入した。午後１時２０分過ぎには１５８円６０銭台まで値を下げたが、その後、再びドル買いが優勢となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６６０ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS