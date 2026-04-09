王者パリSGに圧倒された90分…リバプール指揮官スロット「0-2で済んだのは幸運」アンフィールドでの逆転を目指す
リバプールは8日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦で昨季王者パリSGのホームに乗り込み、0-2で敗れた。アルネ・スロット監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。
5バックの守備的な布陣で臨んだリバプールは、ボール保持率が30%対70%、シュート数が3本対18本と、パリSGに終始ゲームを支配された。スロット監督も苦戦を認めている。
「試合全体を振り返ると、0-2で済んだのは幸運だったと言える。パリは得点以上に多くのチャンスを作っていたからね。最初の失点は、それまで何もミスをしていなかっただけに悔しいものだったが、ディフレクションしたシュートが入ってしまった。その後も相手は、さらに得点できるだけのチャンスがあった」
第2戦は14日に本拠地アンフィールドで開催される。指揮官は「まだ勝ち目が残っていて、アンフィールドで対戦できるのは非常に良いことだ。アンフィールドの雰囲気がどれほど大きな違いを生むかは、誰もが分かっている」と逆転への意欲を示した。
5バックの守備的な布陣で臨んだリバプールは、ボール保持率が30%対70%、シュート数が3本対18本と、パリSGに終始ゲームを支配された。スロット監督も苦戦を認めている。
「試合全体を振り返ると、0-2で済んだのは幸運だったと言える。パリは得点以上に多くのチャンスを作っていたからね。最初の失点は、それまで何もミスをしていなかっただけに悔しいものだったが、ディフレクションしたシュートが入ってしまった。その後も相手は、さらに得点できるだけのチャンスがあった」
第2戦は14日に本拠地アンフィールドで開催される。指揮官は「まだ勝ち目が残っていて、アンフィールドで対戦できるのは非常に良いことだ。アンフィールドの雰囲気がどれほど大きな違いを生むかは、誰もが分かっている」と逆転への意欲を示した。