ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ] が4月9日大引け後(15:31)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結最終利益は前年同期比19.6％増の2792億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の4500億円→4800億円(前期は4330億円)に6.7％上方修正し、増益率が3.9％増→10.9％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結最終利益は前年同期比0.6％増の2007億円とほぼ横ばいの計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の540円→640円(前期は500円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比29.8％増の1318億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の16.4％→18.5％に上昇した。



株探ニュース