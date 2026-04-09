　9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　189462　　 -32.4　　　 52140
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 39593　　 -40.5　　　　4292
３. <1321> 野村日経平均　　 26775　　 -35.1　　　 58500
４. <1360> 日経ベア２　　　 13702　　 -50.7　　　 105.4
５. <1579> 日経ブル２　　　 13072　　 -12.3　　　 560.5
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13022　　 -32.5　　　 61900
７. <1540> 純金信託　　　　　8296　　 -32.2　　　 22540
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5983　　 -51.6　　　　4953
９. <1306> 野村東証指数　　　4963　　 -30.7　　　 396.7
10. <1542> 純銀信託　　　　　3938　　 -29.6　　　 33700
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　3545　　 -14.1　　　　3341
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2926　　 -47.8　　　 853.0
13. <1615> 野村東証銀行　　　2675　　 -24.9　　　 623.9
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2380　　 -34.6　　　　 173
15. <1489> 日経高配５０　　　2191　　 -38.1　　　　3200
16. <200A> 野村日半導　　　　2069　　 -27.8　　　　3358
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1944　　 -58.1　　　 387.0
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1844　　 -67.7　　　 58260
19. <1398> ＳＭＤリート　　　1737　　 -26.1　　　1957.5
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　1686　　 -40.6　　　200000
21. <2038> 原油先Ｗブル　　　1620　　 -44.0　　　　2435
22. <1329> ｉＳ日経　　　　　1491　　 -67.0　　　　5821
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1444　　 -54.0　　　 80150
24. <1476> ｉＳＪリート　　　1361　　 502.2　　　　1982
25. <1655> ｉＳ米国株　　　　1347　　 -28.6　　　 775.2
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1333　　　-5.5　　　2069.0
27. <1330> 上場日経平均　　　1322　　 -62.1　　　 58600
28. <1358> 上場日経２倍　　　1255　　 -54.5　　　 99990
29. <2090> 農中米債７Ｈ　　　1235　　-100.0　　　　4485
30. <1308> 上場東証指数　　　1175　　 -60.7　　　　3915
31. <314A> ｉＳゴールド　　　1140　　 -48.6　　　 355.2
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　1068　　 -42.9　　　 39950
33. <1328> 野村金連動　　　　 973　　 -29.4　　　 17765
34. <1699> 野村原油　　　　　 950　　 -71.2　　　 583.8
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 948　　 -74.2　　　 58110
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 938　　 -43.5　　　　2154
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 819　　 -18.9　　　 30970
38. <1356> ＴＰＸベア２　　　 809　　 -41.0　　　 131.3
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 749　　 -40.5　　　 647.0
40. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 739　　 -62.2　　　 68820
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 721　　 -17.8　　　 26835
42. <1571> 日経インバ　　　　 716　　 -22.0　　　　 363
43. <2631> ＭＸナスダク　　　 589　　 -44.4　　　 28295
44. <2039> 原油先物ベア　　　 543　　 -62.4　　　　 555
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　 527　　 -55.6　　　　3188
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 524　　 -61.6　　　　1800
47. <1580> 日経ベア　　　　　 503　　 -39.5　　　 960.0
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 496　　 -59.5　　　 55110
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 483　　 -45.4　　　　2979
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 463　　 -41.2　　　　1221
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース