ETF売買代金ランキング＝9日大引け
9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 189462 -32.4 52140
２. <1357> 日経Ｄインバ 39593 -40.5 4292
３. <1321> 野村日経平均 26775 -35.1 58500
４. <1360> 日経ベア２ 13702 -50.7 105.4
５. <1579> 日経ブル２ 13072 -12.3 560.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 13022 -32.5 61900
７. <1540> 純金信託 8296 -32.2 22540
８. <1671> ＷＴＩ原油 5983 -51.6 4953
９. <1306> 野村東証指数 4963 -30.7 396.7
10. <1542> 純銀信託 3938 -29.6 33700
11. <2644> ＧＸ半導日株 3545 -14.1 3341
12. <1568> ＴＰＸブル 2926 -47.8 853.0
13. <1615> 野村東証銀行 2675 -24.9 623.9
14. <1459> 楽天Ｗベア 2380 -34.6 173
15. <1489> 日経高配５０ 2191 -38.1 3200
16. <200A> 野村日半導 2069 -27.8 3358
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 1944 -58.1 387.0
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1844 -67.7 58260
19. <1398> ＳＭＤリート 1737 -26.1 1957.5
20. <2036> 金先物Ｗブル 1686 -40.6 200000
21. <2038> 原油先Ｗブル 1620 -44.0 2435
22. <1329> ｉＳ日経 1491 -67.0 5821
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1444 -54.0 80150
24. <1476> ｉＳＪリート 1361 502.2 1982
25. <1655> ｉＳ米国株 1347 -28.6 775.2
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1333 -5.5 2069.0
27. <1330> 上場日経平均 1322 -62.1 58600
28. <1358> 上場日経２倍 1255 -54.5 99990
29. <2090> 農中米債７Ｈ 1235 -100.0 4485
30. <1308> 上場東証指数 1175 -60.7 3915
31. <314A> ｉＳゴールド 1140 -48.6 355.2
32. <1545> 野村ナスＨ無 1068 -42.9 39950
33. <1328> 野村金連動 973 -29.4 17765
34. <1699> 野村原油 950 -71.2 583.8
35. <1346> ＭＸ２２５ 948 -74.2 58110
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 938 -43.5 2154
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 819 -18.9 30970
38. <1356> ＴＰＸベア２ 809 -41.0 131.3
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 749 -40.5 647.0
40. <1326> ＳＰＤＲ 739 -62.2 68820
41. <2559> ＭＸ全世界株 721 -17.8 26835
42. <1571> 日経インバ 716 -22.0 363
43. <2631> ＭＸナスダク 589 -44.4 28295
44. <2039> 原油先物ベア 543 -62.4 555
45. <2243> ＧＸ半導体 527 -55.6 3188
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金 524 -61.6 1800
47. <1580> 日経ベア 503 -39.5 960.0
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 496 -59.5 55110
49. <2244> ＧＸＵテック 483 -45.4 2979
50. <2865> ＧＸＮカバコ 463 -41.2 1221
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 189462 -32.4 52140
２. <1357> 日経Ｄインバ 39593 -40.5 4292
３. <1321> 野村日経平均 26775 -35.1 58500
４. <1360> 日経ベア２ 13702 -50.7 105.4
５. <1579> 日経ブル２ 13072 -12.3 560.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 13022 -32.5 61900
７. <1540> 純金信託 8296 -32.2 22540
８. <1671> ＷＴＩ原油 5983 -51.6 4953
９. <1306> 野村東証指数 4963 -30.7 396.7
10. <1542> 純銀信託 3938 -29.6 33700
11. <2644> ＧＸ半導日株 3545 -14.1 3341
12. <1568> ＴＰＸブル 2926 -47.8 853.0
13. <1615> 野村東証銀行 2675 -24.9 623.9
14. <1459> 楽天Ｗベア 2380 -34.6 173
15. <1489> 日経高配５０ 2191 -38.1 3200
16. <200A> 野村日半導 2069 -27.8 3358
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 1944 -58.1 387.0
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1844 -67.7 58260
19. <1398> ＳＭＤリート 1737 -26.1 1957.5
20. <2036> 金先物Ｗブル 1686 -40.6 200000
21. <2038> 原油先Ｗブル 1620 -44.0 2435
22. <1329> ｉＳ日経 1491 -67.0 5821
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1444 -54.0 80150
24. <1476> ｉＳＪリート 1361 502.2 1982
25. <1655> ｉＳ米国株 1347 -28.6 775.2
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1333 -5.5 2069.0
27. <1330> 上場日経平均 1322 -62.1 58600
28. <1358> 上場日経２倍 1255 -54.5 99990
29. <2090> 農中米債７Ｈ 1235 -100.0 4485
30. <1308> 上場東証指数 1175 -60.7 3915
31. <314A> ｉＳゴールド 1140 -48.6 355.2
32. <1545> 野村ナスＨ無 1068 -42.9 39950
33. <1328> 野村金連動 973 -29.4 17765
34. <1699> 野村原油 950 -71.2 583.8
35. <1346> ＭＸ２２５ 948 -74.2 58110
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 938 -43.5 2154
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 819 -18.9 30970
38. <1356> ＴＰＸベア２ 809 -41.0 131.3
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 749 -40.5 647.0
40. <1326> ＳＰＤＲ 739 -62.2 68820
41. <2559> ＭＸ全世界株 721 -17.8 26835
42. <1571> 日経インバ 716 -22.0 363
43. <2631> ＭＸナスダク 589 -44.4 28295
44. <2039> 原油先物ベア 543 -62.4 555
45. <2243> ＧＸ半導体 527 -55.6 3188
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金 524 -61.6 1800
47. <1580> 日経ベア 503 -39.5 960.0
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 496 -59.5 55110
49. <2244> ＧＸＵテック 483 -45.4 2979
50. <2865> ＧＸＮカバコ 463 -41.2 1221
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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