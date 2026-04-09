9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数157、値下がり銘柄数402と、値下がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、ＦＩＸＥＲ<5129>がストップ高。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>は一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス<138A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ＢＲＵＮＯ<3140>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、パワーエックス<485A>など11銘柄は年初来高値を更新。アミタホールディングス<2195>、フレアス<7062>、トラース・オン・プロダクト<6696>、いつも<7694>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>がストップ安。ＳＡＡＦホールディングス<1447>は一時ストップ安と急落した。海帆<3133>、ミラタップ<3187>、ＬＯＩＶＥ<352A>、ＣＩＮＣ<4378>、コマースＯｎｅホールディングス<4496>など11銘柄は年初来安値を更新。ビーマップ<4316>、アスタリスク<6522>、和心<9271>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース