　9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.1％減の3854億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.8％減の3083億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ　半導体　ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ　レジャー＆エンターテインメント <2645> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、ｉシェアーズ　ＡＩ　グローバル・イノベーション <408A> が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 <1482> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ｉシェアーズ　米国債　３－７年　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 <495A> など6銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が12.68％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が6.53％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> が6.12％高、東証ＲＥＩＴ　Ｃｏｒｅ　ＥＴＦ <360A> が6.06％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.83％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＺＡＭ　先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は6.68％安、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> は6.25％安、ＮＥＸＴ　小売 <1630> は5.54％安、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.65％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.40％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が413円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1894億6200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は1973億9200万円で、やや下回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が395億9300万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が267億7500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が137億200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が130億7200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が130億2200万円の売買代金となった。

株探ニュース