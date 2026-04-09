9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.1％減の3854億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.8％減の3083億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 <1482> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が12.68％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が6.53％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が6.12％高、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> が6.06％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.83％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は6.68％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は6.25％安、ＮＥＸＴ 小売 <1630> は5.54％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.65％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.40％安と大幅に下落した。



日経平均株価が413円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1894億6200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は1973億9200万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が395億9300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が267億7500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が137億200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が130億7200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が130億2200万円の売買代金となった。



株探ニュース