インフルエンサー・なえなの（25）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。台湾での衝撃のエピソードを明かした。

衝撃の現場体験が話題となると、なえなのは「衝撃だったんですけど」と語り、台湾の洋服店で1日店長を務めたと回顧。台湾人のファンが多く訪れたと語った。

商品を購入するとなえなのとインスタントカメラで撮影ができるという特典もあったが「お金がなかったのか分からないけれど、ずっと外で十何時間もなえなのにこう手を振ってくれる台湾人の方がいて」と打ち明けた。

「はあ、なんていい人なんだと思って」とイベント終了の際「今日一日ありがとうございました」と伝えたところ、その人物は「ワタシハ、ムラシゲアンナノファンデス」と語ったとぶっちゃけた。

共演者からは「どういうこと！？」との声が上がったが、なえなのは「分からないけど、ずっと村重杏奈ちゃんのアクスタとかお守りを持って、ずっとなえなのに手を…」と明かした。

「衝撃で…」と繰り返すと、MCの「ハライチ」澤部佑も「衝撃だね」と同情した。

なえなのは村重にはこのエピソードを伝えたとし「“サンキュー！”って言われました」と話して笑わせた。