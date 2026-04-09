山口県下関市は、同市の火の山公園の再編整備事業に伴って運行を終えたロープウェーのゴンドラ２機について、市内在住の個人または市内に事業所を置く法人・団体を対象に無償譲渡することを決め、８日から募集を始めた。

市が活用策などについて実施したアンケートでは、カフェや幼稚園での設置といったアイデアも寄せられており、市は「新たな場所で活用してもらえれば」としている。（平木和頼）

同公園の山麓と山頂部を結んだロープウェーは１９５８年に開業したが、同事業で固定循環式移動施設「パルスゴンドラ」に代わることになり、２０２４年１１月に運行を終えた。

ゴンドラ２機はいずれも１９７８年製造で、高さ約２・４メートル、長さ約４メートル、幅約１・６メートル、重さ１・６トン。１機は同公園で昨年１１月に供用が始まったアスレチックエリアに展示され、もう１機は非公開で保管されている。

市は２機の活用に関して昨年１１月末〜今年３月末、市の公式ＳＮＳなどを通じてアンケートを実施。５１３件の回答があり、約８割が活用を希望し、約７割が市費を投じる活用には慎重だった。この結果も踏まえ、市は譲渡を決めた。

譲渡の条件は〈１〉市内に設置する〈２〉広く人の目に触れ、市民に親しまれる活用をする〈３〉転売や不法投棄をしない〈４〉適切に維持・管理する――など。希望者は５月１９日までに、市のホームページ上の専用フォームなどから市共創イノベーション課（０８３・２３１・５８３８）に申し込む。譲渡先は同２６日に決める予定。応募多数の場合は抽選する。運搬・設置費用などは譲渡を受ける側の負担となる。

アンケートでは活用先について、カフェ・飲食店や保育園・幼稚園、バス停など様々な案が寄せられたという。８日の記者会見で発表した前田晋太郎市長は「市民の皆さんの思い出とともに歩んだゴンドラが新たな場所で活躍できれば」と述べた。譲渡や申し込みに関する詳細は市のホームページで確認できる。