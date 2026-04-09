『サレタ側の復讐』“佳乃”篠田麻里子、親友サレ妻にまさかの一言 ツッコミ続々「競うなwww」「どういうやり取りよw」
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第2話が8日深夜に放送され、佳乃（篠田）が夫に裏切られた奈津子（水崎）に思いがけない言葉を投げかけると、ネット上には「競うなwww」「あんたが大将みたいにwww」「どういうやり取りよw」などの声が集まった。
【写真】サレタ話で共感し合う人妻たち
本作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミックをもとにしたドロ沼不倫復讐劇。夫の不倫に直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を活写する。夫の不倫現場を目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性との不倫が発覚する早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
奈津子は夫・義隆（二階堂高嗣）が自宅に愛人を招き入れて不貞行為に耽る現場を目撃してしまう。彼女は絶望に打ちひしがれる中、佳乃や麗奈と再会。久々の再会も束の間、佳乃が奈津子に「ねえ、奈津子。不倫した夫って許せる？」と問いかける。
佳乃は夫・将生（落合モトキ）が大学院生と不倫していると告げる。さらに麗奈は経営者の夫・街（高松アロハ）が複数の女性と不倫していると嘆く。
二人の話を聞き、思わず涙がこぼれる奈津子。彼女は佳乃と麗奈に「私も…サレた…浮気サレた…」と打ち明ける。続けて奈津子は義隆が愛人を自宅に連れ込んでいたことや、咄嗟に隠れたクローゼットから夫の不貞行為を目撃してしまったことも告白。すると真剣な表情で話を聞いていた佳乃は、目に涙を浮かべながら「ひどすぎる…」とつぶやき「あんたが優勝だよ奈津子！」と声をかける。これに奈津子も涙を拭いながら「ありがとう…」と応じるのだった。
佳乃と奈津子のやり取りに、ネット上には「こんな優勝したくないwww」「競うなwww」「あんたが大将みたいにwww」「ありがとうてなんやねんwww」「優勝？ありがとう？どういうやり取りよw」といったツッコミが相次いでいた。
※高松アロハの「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】サレタ話で共感し合う人妻たち
本作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミックをもとにしたドロ沼不倫復讐劇。夫の不倫に直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を活写する。夫の不倫現場を目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性との不倫が発覚する早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
佳乃は夫・将生（落合モトキ）が大学院生と不倫していると告げる。さらに麗奈は経営者の夫・街（高松アロハ）が複数の女性と不倫していると嘆く。
二人の話を聞き、思わず涙がこぼれる奈津子。彼女は佳乃と麗奈に「私も…サレた…浮気サレた…」と打ち明ける。続けて奈津子は義隆が愛人を自宅に連れ込んでいたことや、咄嗟に隠れたクローゼットから夫の不貞行為を目撃してしまったことも告白。すると真剣な表情で話を聞いていた佳乃は、目に涙を浮かべながら「ひどすぎる…」とつぶやき「あんたが優勝だよ奈津子！」と声をかける。これに奈津子も涙を拭いながら「ありがとう…」と応じるのだった。
佳乃と奈津子のやり取りに、ネット上には「こんな優勝したくないwww」「競うなwww」「あんたが大将みたいにwww」「ありがとうてなんやねんwww」「優勝？ありがとう？どういうやり取りよw」といったツッコミが相次いでいた。
※高松アロハの「高」は正しくは「はしごだか」