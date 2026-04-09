ASC北海道が清水エスパルスユースから関口航汰を獲得した

ASC北海道は4月8日、清水エスパルスユースに所属していたFW関口航汰が加入することを正式発表した。

背番号は「30」に決定している。

神奈川県横浜市出身で現在18歳の関口は、バディーSCから東急レイエスU-15を経て清水ユースでプレー。185センチの恵まれた体格を誇り、過去にはU-15、U-16日本代表にも選出された実績を持つ大型ストライカーだ。

関口はクラブを通じて「チームの掲げる目標に対する本気度やポテンシャル、そして監督の熱意に強く惹かれ、このチームでプレーさせていただくことになりました。JFL昇格という目標に向けて、結果と気持ちでチームに貢献できるよう全力を尽くします」と決意を語っている。

将来を嘱望される若き才能が北海道の地へ渡るという驚きのニュースに、SNS上では「見つかったか」「清水ユースからASCってまたこれはびっくり。道産子なのかと思ったら横浜出身でまたびっくり。どんなつながり」「彼のプレー観たことあるけどヤバいよ」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）