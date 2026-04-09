“フォークソングの日”24時間ライブ配信開催中 南こうせつ、大貫妙子、鈴木茂、たまなどPANAMレーベル名曲を一挙配信
フォーク、ニュー・ミュージックの名門レーベル「PANAMレーベル」が、“フォークソングの日”であるきょう4月9日正午から、YouTubeのPANAMチャンネルにて24時間連続のライブ配信企画をスタートさせた。
【動画】槇原敬之 feat. 大貫妙子「都会」オフィシャルオーディオ
配信タイトルは「フォークソング24時 〜あの日、あの時、僕らは歌っていた〜」。同配信では、PANAMを代表する楽曲を24時間にわたって楽しむことができる内容となっている。
PANAMレーベルは昨年設立55周年を迎え、同レーベルの名曲を次世代へとつなぐ企画『PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS』を展開。これまでに、藤井フミヤ with 南こうせつによる「僕の胸でおやすみ」や、槇原敬之 feat. 大貫妙子による「都会」など、計6曲のカバーが発表されている。
今回のライブ配信では、同企画でリリースされたカバー楽曲に加え、往年の名曲や現在レーベルに所属するアーティストの楽曲もラインナップ。レーベルの歩みを感じられる内容となっている。
ラインナップは、かぐや姫、南こうせつ、伊勢正三、風、イルカ、大貫妙子、鈴木茂、たま、とみたゆう子のほか、「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」、GOOD BYE APRIL、鈴木実貴子ズなどの楽曲が配信される。視聴はYouTubeのPANAMチャンネルから。
【動画】槇原敬之 feat. 大貫妙子「都会」オフィシャルオーディオ
配信タイトルは「フォークソング24時 〜あの日、あの時、僕らは歌っていた〜」。同配信では、PANAMを代表する楽曲を24時間にわたって楽しむことができる内容となっている。
今回のライブ配信では、同企画でリリースされたカバー楽曲に加え、往年の名曲や現在レーベルに所属するアーティストの楽曲もラインナップ。レーベルの歩みを感じられる内容となっている。
ラインナップは、かぐや姫、南こうせつ、伊勢正三、風、イルカ、大貫妙子、鈴木茂、たま、とみたゆう子のほか、「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」、GOOD BYE APRIL、鈴木実貴子ズなどの楽曲が配信される。視聴はYouTubeのPANAMチャンネルから。