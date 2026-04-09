日本相撲協会は9日、都内のホテルで臨時理事会を開き、2月下旬に弟子の幕内・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、2階級降格と減俸（10％減額を3カ月）の処分を決めた。同親方は委員待遇年寄から年寄になるが、部屋の師匠は交代しない。

臨時理事会後、都内の伊勢ケ浜部屋で伊勢ケ浜親方と伯乃富士が報道陣に向けて対応。伊勢ケ浜親方は「このたび、私の責任ない行動により多くの方にご迷惑ご心配をおかけしまして本当に申し訳ございませんでした。暴力は決して許されることではないと思います。それを知りながら、こういう行動になってしまった自分を改めて考え直して、今後真摯（しんし）に頑張っていきたいと思います。そして、日本相撲協会から出た処分を真摯に受け止め、今後皆さんの信頼を取り戻せるように一生懸命頑張っていきます。本当にすみませんでした」と謝罪した。

後援者の知人女性の太腿を触るなど不適切な行為が明らかになった伯乃富士は「このたびは自分の不適切な行動で日本相撲協会の皆さまにご迷惑をおかけしたこと、そして世間の皆さまを騒がせてしまったこと、本当にすみませんでした。日本の伝統文化である大相撲の力士であることを自覚して、行動、考え方を改めて相撲で結果で恩返しできるように頑張っていきます。本当にすみませんでした」と頭を下げた。