飼い主さんの結婚式で、リングドッグの大役を務めた犬が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で14万2000回再生を突破し、「頑張ったね！」「感動した」といったコメントが寄せられています。

【動画：結婚式でリングドッグに挑戦した犬→リハーサルではうまくいかず…本番で見せた『まさかの展開』】

リングドッグを任されたワンコ

Instagramアカウント「mellomello_corgi」に投稿されたのは、飼い主さんの結婚式でリングドッグを務めたコーギーの男の子「めろ」くんの様子。一生に一度の飼い主さんのハレの日に、めろくんは大役を果たせるのでしょうか？

美しい音楽が流れるなか扉が開き、タキシードを着ておめかししためろくんが入場。全員の注目を集めながらリードを外してもらうと、まずは近くにいたゲストに笑顔を振りまき、ご挨拶をしているよう。

ゲストにしっかりご挨拶！

ニッコニコで歩き始めためろくんは、ゲストにご挨拶をしながら指輪を運びます。前日の練習では、一目散に飼い主さんたちの元へ走っていってしまったというめろくんですが、本番では「ゲストに挨拶しながらきてね」というママたちのお願いをしっかり叶えてくれました。

終始笑顔でテクテク歩き階段を登ったと思ったら、めろくんは神父さんにもご挨拶。神父さんの元を離れて、最後はパパの足元へ。しっかりと指輪を届け、リングドッグという大役を見事に果たします。

大仕事、やり遂げました！

無事に指輪を届けためろくんには、ゲストから大きな拍手が送られます。パパにナデナデしてもらい、とっても嬉しそうなめろくんですが、それ以上にパパの満面の笑みが印象的です。

ママは「扉が開いた瞬間、思わずうるっとした」そうで、めろくんのおかげもあって素敵な結婚式になったと言います。大切な家族であるパパとママの夢を、全力で叶えてくれためろくんなのでした。

投稿には「頑張ったね！」「感動した」「素晴らしいよ」「ステキな思い出ですね～」「タキシード姿のメロくんカッコイイ」「上手すぎて、おりこうさんすぎ」といったコメントが寄せられています。

めろくんのキュートな日常は、Instagramアカウント「mellomello_corgi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mellomello_corgi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。