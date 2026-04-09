◇MLB オリオールズ 5-3 ホワイトソックス(日本時間9日、レート・フィールド)

前日のオリオールズ戦で、メジャーデビュー後初のスタメン外となっていた村上選手。この日は「2番・ファースト」でスタメン復帰し、4試合ぶりのヒットも記録しました。

開幕から3試合連続ホームランと輝かしいスタートを切った村上選手。日本時間5日のブルージェイズ戦でもホームランを放ち、日米通算250号を達成するなど順調な様子をのぞかせていました。しかし同6日の試合からは2試合連続で無安打。同8日はスタメンを外れ、9回の代打起用でも空振り三振に倒れました。

メジャーデビューから躍動を見せ、対策も講じられているであろう村上選手。スタメン復帰となったこの試合では、初回の第1打席はセカンドゴロに倒れます。それでも3回の先頭で迎えた第2打席では、待望のヒット。3球目の低めのシンカーをとらえ、セカンド方向へ打球を放ちました。さらに第3打席では四球で出塁。それでも続く2打席は空振り三振に倒れました。

再び勢いを取り戻すことができるか、村上選手の躍動にも注目です。