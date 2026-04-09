女子ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは、石坂ＧＣで１０日から３日間開催される。開幕前日の９日、２０１９年全英女子オープン優勝で、今季日本ツアー初戦を迎える渋野日向子（２７）＝サントリー＝がプロアマ大会に出場し、初めてプレーするコースで傾斜が大きいグリーンを入念に確認。「グリーンがびっくりするくらい難しい。傾斜もかなりある。ショットが重要になってくるのかなと思います」と語った。

前回、日本ツアーに出場したのは昨年１１月の大王製紙エリエール・レディースだったが、大会第１日、後半の３番を終えたところ首付近の痛みのため途中棄権となった。「悔しかった」と言うが、それだけに今回は「めちゃくちゃ楽しみ」と笑顔だった。

今大会の第１日は、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、小祝さくら（ニトリ）と同組。「麗央ちゃんも去年の全米以来ですし、さくらちゃんもめっちゃ久々。すごいおしとやかな２人の中で、ワイワイガヤガヤなので、ちょっと自分もおしとやかになります」と豪快に笑い飛ばした。「エリエール以来の日本の試合。楽しみな気持ちもありますし、良いきっかけをつかめたらなとも思う。出させていただけるのがすごくありがたいので、３日間しっかり戦って頑張りたい」と意気込んだ。