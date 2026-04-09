ＤｅＮＡのオフィシャルパフォーマンスチーム「ｄｉａｎａ」の元人気メンバー・あきが８日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を開設した。

あきは「みなさん改めまして！あきです」と挨拶し、「２０２１年〜２０２５年までの５年間、プロ野球の球団チアとして活動していました よろしくお願いします」と自己紹介した。

インスタグラムには雰囲気も一変の私服写真も投稿。「あら、清楚な感じ」、「新鮮＆とても素敵」、「モデルさんみたい」、「ワンピ似合ってます」、「私服のあきちゃん新鮮すぎる」などの声が寄せられた。

あきはｄｉａｎａの「Ａｋｉ」として、５年間活動。２０２５年シーズンをもって卒業した。

横浜スタジアムでのリレー対決「ハマスタバトル」でチアチームのアンカーを務め、最後の最後でぶち抜いて逆転勝利をもたらすことで有名。今年１月にＴＢＳで放送されたＳＡＳＵＫＥの女性版「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出場し、「速すぎるチア」と紹介された。

退団後はインストラクターやＭＣの仕事など幅広く活動。４月２５日と２９日には、チアダンスワークショップを開催する（詳細はインスタグラムに掲載）。