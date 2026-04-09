「せっかくドッグラン来たのに、とにかくパン屋さんが気になるらしい」



【写真】焼き立てパンのいい匂いに夢中な犬さん

こんなひと言とともに投稿されたのは、あかあかと灯がともる夜のパン屋さんの前に後ろ足で立つ犬さんの写真。「X」で人気を集めました。フェンス越しに、パンが並ぶ店内を一心に見つめる小さな背中はまるで人間の子どものようです。



愛犬の写真を投稿したのは「白足のもかとブラタンのるる」（@mokarin0804）さん（以下、飼い主さん）です。今回、いじらしい姿が話題になった犬のお名まえは「もか」ちゃんといい、茶色の毛並みで足先が白い4歳になるポメラニアンの女の子です。もかちゃんは、同じくポメラニアンで生後4ヶ月のブラックタンの毛色の「るる」ちゃんと共に暮らしています。



「食い気が優先」

「美味しい匂いには負けるワンね」

「いい香りがするんだわんっ」



パンに夢中なもかちゃんに様々な声が寄せられました。



「いい匂いが…するのかもですね」とその時の状況を問いかけるリプライに「風に乗って漂ってました」という飼い主さんにくわしい話をお聞きしました。



パンの焼けるいい匂いが…！

――こちらは初めて行ったドッグランだったのですか？



ここは初めてではなくて、たまに行くドッグランです。毎回ではないんですが、たまに（パンの）いい匂いが漂ってくることがあります。この日も、もかのいる位置までお店に近づくといい匂いを感じる事が出来ました。



――熱い思いが背中から伝わってきます。



少し遊んだ後に匂いを感じたようで、しばらくあのままパン屋さんを眺めてました。



――このうしろ姿をごらんになっていかがでしたか？



人が食べてるトーストやワンコ用のパンのオヤツなど、パンが大好きなのはわかっていたんですが、まさかドッグランでの遊びよりパンの匂いが勝った事に笑いながら、もかを見てました。るるはまだ時期が早かったのでお家でお留守番でした。



ドッグランも気になるし…

――この後は？



この後のもかは、ドッグランで遊んだりフェンス越しにパン屋さんの方へ行ったりと、どっちも気にしてソワソワしてるみたいでした。



今春の予定

先住犬のもかちゃんに加え、新たにお迎えしたるるちゃんとともに今春、愛犬たちとしたいことはありますか、と飼い主さんにたずねると「この春はるるが家族になってから初の春なので、色んな場所へのお花見とか、注射が終わり次第、夏が来る前にお散歩デビューとか出来たらいいなと思ってます」と話してくれました。



（まいどなニュース特約・山本 明）