＜注文住宅、安らげない！？＞こだわりのマイホーム「床にキズが〜ッ！」不機嫌になる夫【前編まんが】
私はパート主婦のカンナ。会社員の夫コウジと、小学生の子どもたち（長女レミ・次女アヤ）と暮らしています。わが家は半年ほど前にマイホームを建てました。夫がハウスメーカーと何度もやりとりしながら設計や内装を決め、こだわりぬいた注文住宅です。引っ越した後も建物のメンテナンスや庭の手入れなど、夫がこまめに対応しています。けれど……生活していると家は傷ついていくもの。そのことが許せない夫は、しょっちゅう機嫌が悪くなります。
ある朝アヤが家を出るとき、水筒を床に落としてしまいました。夫はすぐさま床の傷を確認すると、「気をつけろって言ってるだろ！」と険しい顔で叱りつけました。大切な家のこととなると、いつもこんなふうに不機嫌になるのです。
夫はよく「家を大事にしているのは俺だけだ」とため息をついていますが……私たちだってもちろん家を大事にしています。ただ夫よりも家にいる時間が長い分、どうしても床に何かを落としたり壁に接触したりする機会は多くなるのです。
家を大事にしたい夫の気持ちは理解できます。マイホームは今までで一番大きな買い物でした。メーカーとの打ち合わせにも何度も足を運び、さまざまなことにこだわって決めて、ようやく完成した家です。住宅ローンは夫名義だし、毎月頑張って払ってくれていることにも感謝しています。
けれど夫が「俺以外、誰も家を大事にしていない」と不機嫌になるところに、私は引っかかってしまうのです。私や子どもたちは、粗相がないように常にビクビクしながら暮らさなければならないのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
ある朝アヤが家を出るとき、水筒を床に落としてしまいました。夫はすぐさま床の傷を確認すると、「気をつけろって言ってるだろ！」と険しい顔で叱りつけました。大切な家のこととなると、いつもこんなふうに不機嫌になるのです。
夫はよく「家を大事にしているのは俺だけだ」とため息をついていますが……私たちだってもちろん家を大事にしています。ただ夫よりも家にいる時間が長い分、どうしても床に何かを落としたり壁に接触したりする機会は多くなるのです。
家を大事にしたい夫の気持ちは理解できます。マイホームは今までで一番大きな買い物でした。メーカーとの打ち合わせにも何度も足を運び、さまざまなことにこだわって決めて、ようやく完成した家です。住宅ローンは夫名義だし、毎月頑張って払ってくれていることにも感謝しています。
けれど夫が「俺以外、誰も家を大事にしていない」と不機嫌になるところに、私は引っかかってしまうのです。私や子どもたちは、粗相がないように常にビクビクしながら暮らさなければならないのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子