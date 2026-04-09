きのう夕方、山形県河北町のさくらんぼ畑でビニールハウスの補修をしていた８０代の男性が６メートルの高さから転落し死亡しました。



警察が労災事故として事故原因などを詳しく調べています。

【画像】事故現場となったさくらんぼ畑

きのう夕方、河北町のさくらんぼ畑でビニールハウスの骨組みにのぼり補修作業をしていた８０代の男性が６メートル下の地面に転落し、死亡しました。

死亡が確認されたのは、河北町溝延の農業の男性（８０）です。

警察によりますと、男性は、きのう午後５時半ごろ河北町溝延の自身が所有するさくらんぼ畑でビニールハウスの骨組みにのぼりハウスの補修作業をしていたところ、およそ６メートルの高さから地面に転落したということです。

近くで作業をしていた親族が男性が転落したことに気づき、消防に通報しました。

■容体が急変し...

男性は、救急隊が到着した当時、出血はみられず、下腹部の痛みを訴えていたということです。

病院に搬送されるまでは意識があり会話もできていましたが、その後容体が急変し、きのう夜、病院で死亡が確認されました。

死因は出血性ショックでした。

警察によりますと、当時、男性は命綱やヘルメットはつけていませんでした。警察は、労災事故として、事故の原因を詳しく調べています。

■事故現場（画像）