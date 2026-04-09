LA在住の桃井かおり、庭に“大ぶり”のレモン実る自宅ショット公開「友人が誕生日に植えてくれたレモンが見事に実を付けてます」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが8日、自身のインスタグラムを更新。自宅の庭に“大ぶり”のレモンが実ったことを報告し、写真を披露した。
【写真】「お庭にレモンなんておしゃれですね」“自宅ショット”披露の桃井かおり
桃井は「家レモン」と、鮮やかな黄色に熟した見事なレモンの写真を投稿。「友人が誕生日に植えてくれたレモンが見事に実を付けてます」と明かし、「何という奇跡、感謝、我らは何か知らぬ間に産み落としているのだろうか？と庭で立ち止まった朝〜」とつづった。
コメント欄には「わぁ！庭にレモンなんて一段と素敵な朝ですね〜」「お庭にレモンなんておしゃれですね」「お家に実のなる植物 幸せの法則」「美しいレモン」「めっちゃステキ」「素晴らしい」「綺麗な色」「美味しい生レモンサワー作れますね」「何を作るのか楽しみです」などの声が寄せられている。
【写真】「お庭にレモンなんておしゃれですね」“自宅ショット”披露の桃井かおり
桃井は「家レモン」と、鮮やかな黄色に熟した見事なレモンの写真を投稿。「友人が誕生日に植えてくれたレモンが見事に実を付けてます」と明かし、「何という奇跡、感謝、我らは何か知らぬ間に産み落としているのだろうか？と庭で立ち止まった朝〜」とつづった。
コメント欄には「わぁ！庭にレモンなんて一段と素敵な朝ですね〜」「お庭にレモンなんておしゃれですね」「お家に実のなる植物 幸せの法則」「美しいレモン」「めっちゃステキ」「素晴らしい」「綺麗な色」「美味しい生レモンサワー作れますね」「何を作るのか楽しみです」などの声が寄せられている。