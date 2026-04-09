『ポケモン』イシツブテ公園 in もりおか開園 岩手県3園目で『ポケふた』設置
株式会社ポケモンは、2019年5月に岩手県と連携協定を締結していることを受け、県の活性化を目的に、いわて応援ポケモンの「イシツブテ」といわタイプのポケモンたちがデザインされた公園遊具を岩手県盛岡市に寄贈した。本日9日に県内3園目となる「イシツブテ公園」が開園となり、開園を記念して、ポケモンマンホール『ポケふた』が1枚盛岡市に寄贈され、公園敷地内に設置された。
【写真】気になる『ポケふた』絵柄！イシツブテ公園の遊具など
盛岡市で実施された「イシツブテ公園 in もりおか」の開園式には、公園のメインモチーフになっている、いわて応援ポケモンの「イシツブテ」と、イシツブテといっしょに岩手を盛り上げている、いわタイプのポケモンの「イワンコ」も登場した。
「イシツブテ公園」は、株式会社ポケモンの社内プロジェクト、お子さまとポケモンのより多くの接点を創出することを目標とした「My First Pokemon プロジェクト」の活動の一環。
お子さまにとって身近な存在である「公園」という空間に、ポケモンとの遊びの体験や楽しい思い出の場を作れないか、というプロジェクト側の思いと発案から、岩手県および盛岡市の賛同と協力を得て、県内3園目の「イシツブテ公園 in もりおか」開園が実現することになった。
「イシツブテ公園 in もりおか」の開園を記念して、開園日の2026年4月9日から一定期間、スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokemon GO』と「イシツブテ公園 in もりおか」が連携した企画が実施される。
1：「イシツブテ公園 in もりおか」を訪れると、『Pokemon GO』内で、野生の「イシツブテ」に少し出会いやすくなります。＜2026年5月10日（日）まで＞
2：「GOスナップショット」という機能を使ってポケモンの写真を撮影すると、1日に一度「イシツブテ」が画面に写り込みます。＜2028年5月9日（火）まで＞
3：「イシツブテ公園 in もりおか」の一部の遊具が、『Pokemon GO』内に「ポケストップ」として登場します。「ポケストップ」からは、「イシツブテ公園 in もりおか」の様子がわかるギフトを入手することができます。ぜひ入手して、フレンドにお土産として贈ったり、「ポストカード」としてピン留めしたりして、思い出を残しましょう。
4：「イシツブテ公園 in もりおか」を起点とした「公式ルート」が登場します。
盛岡市で実施された「イシツブテ公園 in もりおか」の開園式には、公園のメインモチーフになっている、いわて応援ポケモンの「イシツブテ」と、イシツブテといっしょに岩手を盛り上げている、いわタイプのポケモンの「イワンコ」も登場した。
「イシツブテ公園」は、株式会社ポケモンの社内プロジェクト、お子さまとポケモンのより多くの接点を創出することを目標とした「My First Pokemon プロジェクト」の活動の一環。
お子さまにとって身近な存在である「公園」という空間に、ポケモンとの遊びの体験や楽しい思い出の場を作れないか、というプロジェクト側の思いと発案から、岩手県および盛岡市の賛同と協力を得て、県内3園目の「イシツブテ公園 in もりおか」開園が実現することになった。
「イシツブテ公園 in もりおか」の開園を記念して、開園日の2026年4月9日から一定期間、スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokemon GO』と「イシツブテ公園 in もりおか」が連携した企画が実施される。
1：「イシツブテ公園 in もりおか」を訪れると、『Pokemon GO』内で、野生の「イシツブテ」に少し出会いやすくなります。＜2026年5月10日（日）まで＞
2：「GOスナップショット」という機能を使ってポケモンの写真を撮影すると、1日に一度「イシツブテ」が画面に写り込みます。＜2028年5月9日（火）まで＞
3：「イシツブテ公園 in もりおか」の一部の遊具が、『Pokemon GO』内に「ポケストップ」として登場します。「ポケストップ」からは、「イシツブテ公園 in もりおか」の様子がわかるギフトを入手することができます。ぜひ入手して、フレンドにお土産として贈ったり、「ポストカード」としてピン留めしたりして、思い出を残しましょう。
4：「イシツブテ公園 in もりおか」を起点とした「公式ルート」が登場します。
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