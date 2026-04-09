NHKは9日、東京・渋谷の同局で会見を行い、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、漂流の末にアメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏に決定したと発表した。19世紀の日米と太平洋を舞台に“漂流者”となった庶民の一大感動巨編。2010年の俳優デビューから18年、山崎は大河初出演にして初主演に挑む。藤本氏は12年「平清盛」以来16年ぶり2回目の大河脚本となる。

山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど魅力的な人で、これからジョン万次郎さんの人生を1年かけてドラマを作っていけることが本当に幸せです」と喜びを語った。

制作統括の家冨未央チーフ・プロデューサー（CP）から「今、日本で最も冒険という言葉が似合う男」と称された山崎。映画「キングダム」シリーズ、映画「ゴールデンカムイ」シリーズ、映画「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章」等、数々の人気作で“冒険”を繰り広げている。

ジョン万次郎の魅力について「本当に凄い人なのでプレッシャーもあるんですけど、14歳で漂流して、アメリカの捕鯨船に拾ってもらってアメリカに行って。当時では考えられない冒険を繰り広げている。その根底にある強さ、心のタフさ、仲間思いな部分、優しい部分、困難があってもワクワクする好奇心の方が勝ってしまう部分」と表現。「自分が大河ドラマをやらせていただく緊張もあるし、怖さもあったんですけど、それよりもこの船に乗って航海してみたいというワクワクの方が強かった」と自身と重ね合わせた。

山崎は万次郎にとってゆかりの地である米国・フェアヘーブンを訪れたといい、「その期間が凄く濃厚だった。ここから冒険が始まったなという気持ちでいっぱいです」と胸を高鳴らせた。