【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#17

【前回を読む】「ありえない判定」による長嶋茂雄の“命拾い”が伏線となった日本シリーズ初の退場劇

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（木曜掲載）

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1969年の日本シリーズ、第4戦、4回裏。巨人・土井正三の三塁からのホームスチールの判定を巡って、試合は大荒れに荒れた。この場面、三塁手の森本、二塁から本塁に送球した山口、土井の3人は立大の同期生。セーフの判定に抗議して退場になった捕手・岡村浩二も立大出身。打席にいた長嶋茂雄も、阪急の監督・西本幸雄も立大OBだった。

さらに、マウンドにいた投手・宮本幸信も立大には因縁があった。63年春、神戸市立神港高のエース兼5番打者で春の選抜大会に出場。準決勝まで勝ち進み、この年の秋、立大のセレクションに参加する。セレクションでは、同じ神戸で知り合いだった土井の実弟（立大へ進学）、森本の出身校である西条高の後輩・村上公康（西条高-立大中退-日本楽器-西鉄-ロッテ）とも顔を合わせている。旧グラウンドでのセレクションのバッティングで、宮本は「長嶋さんしか打ったことのない場所」まで打球を飛ばすが、投手としては未完成だったためかセレクションに落ち、中央大学に進む。4年次にエースとして中大を初の大学日本一に導き、ドラフト2位で68年に阪急に入団した。

問題の土井の本塁突入は、長嶋の打席、フルカウントから王貞治の二盗がきっかけとなったダブルスチールだった。

「昔、テレビ番組で特集があったとき、岡村さんから電話があったよ。『まさかあの場面で王が走ってくるとは思わなかった』ってね」と、宮本は語る。王の盗塁を見てとっさにホームスチールを敢行した土井だが、生前出演したテレビの特集番組で「試合は3点リードされまだ4回。あの状況で走ったのは自分の判断ミスで暴走に近かった」という意味の発言を遺している。

「巨人ではちょうど前日のミーティングで『岡村はブロックが巧いから気をつけろ』と注意されていたらしい。あれは凄く危険なスライディングなんだよ。ああいう足の入り方をすれば骨が折れてしまう」と、宮本は振り返る。土井はベースを踏んだ瞬間に後ろへ飛び退いた。小兵の土井ならではのプレーである。タイミングはどう見てもアウトだったため、岡村退場後も激しく抗議する西本監督。試合は中断され、かなりの時間が経過していた。岡村に替わり捕手は若手の中沢伸二。

そして魔の一瞬が訪れる。試合再開後の第一球を投じた宮本の肩に激痛が走ったのだ。「試合中断の間、中継のアナウンサーが『宮本はキャッチボールもしなくて大丈夫なのですかね？』と言っていたってね。でもみんな興奮していて監督もコーチも気づかない。アナウンサーの方がよっぽど冷静や（笑）」

前代未聞の騒動の渦中で悲劇が起きていた。肩を故障した宮本は、黒江透修を三ゴロに打ち取った後、国松彰、末次利光に連打を浴びる。これを皮切りに打者一巡の猛攻でこの回6点を奪われ、試合は決まった。通説では「岡村の退場に動揺して宮本は打ち崩された」となっているが、真実は違った。半世紀以上を経て封印が解かれた秘話である。

翌日の『報知新聞』には土井がベースを踏んだ決定的瞬間の写真が掲載された。しかし、ホテルで新聞を見た西本監督は興奮が収まらず「この写真は作られている（合成されている）」と吐き捨てたという。

（中村素至／ノンフィクションライター）