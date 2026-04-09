51歳で愛国学園短期大学に入学した俳優・タレントの六車奈々さんが4月6日、自身のインスタグラムを更新。この春、2年生に進級したことを報告しました。



【写真を見る】【 六車奈々 】 「52歳女子大生を満喫します♡」 短大2年生への進級報告 「今から授業がワクワクでたまりません」 学び直しで充実





投稿の中で六車さんは「51歳で短大に入学してから1年。この春、2年生になりました。」と書き出し、「子育て、家事、仕事、そして学業。時間もお金も決して余裕があるわけではありませんが、応援してくださる皆さま、愛国学園短期大学の教職員の皆さま、そして家族の支えがあって、ここまで来ることができました」と振り返っています。







栄養学を中心に学んでいる六車さんですが、「栄養学のことはかなり勉強してきたつもりでしたが、実際に学び始めると、まだまだ甘かったと実感しています」とも語っています。





また、「栄養学だけでなく、実験や実習、生化学、解剖生理学など、多方面から『食』を学べる毎日は本当に面白く、学ぶほどにその奥深さを感じます」と充実した学生生活の様子を伝えています。







2年生への進級を迎えた六車さんは「新しい1年も、思いきり楽しみながら頑張ります。今から授業がワクワクでたまりません」と前向きな気持ちを表明。「52歳女子大生も満喫します♡」と結んでいます。







この投稿に「2年生進級おめでとうございます」「同年代でその行動力は尊敬します」「52歳女子大生凄いです、尊敬します」「大変だと思いますが、学生生活楽しんで下さいね！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】