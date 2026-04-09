文化庁は、事業者による生成ＡＩ（人工知能）の基盤技術「大規模言語モデル（ＬＬＭ）」の開発を支援するため、日本語のテキストデータの提供を本格的に始める。

ＬＬＭが急速に普及するなか、言語の信頼性の高いデータを提供し、精度の高い国産ＡＩの開発を後押しする狙いがある。

ＬＬＭは膨大なテキストデータを学習して次に来る単語を予測し、文章の作成や要約、質問への回答といった処理を行う。学習したデータが正しくなかったり、偏っていたりする場合、精度の低下が懸念される。

同庁によると、データ提供は、国立国語研究所が運用する日本語の書き言葉に関するデータベースを活用する。２０２８年度までに現在の１億語から２億語規模に拡充する予定で、国内事業者らに段階的に提供する体制を整えていく。

収録するのは書籍や教科書、インターネットの掲示板などから、現代の日本語の縮図となるよう統計的に選ばれた文章で、国語研の関係者ら人間の目による確認もされている。著作権の問題もないという。

同庁は国際競争力の観点から、国内事業者によるＬＬＭ開発の重要性が高まっているとし、「信頼できる言語資源」を精度向上に役立ててもらう考えだ。

同庁はまた、方言領域に特化した音声認識ＡＩなどの開発支援のため、方言の音声とテキスト、共通語訳のデータ作成にも乗り出す。災害時の医療や復旧の現場などでは、方言を話す高齢者らとの円滑な意思疎通が重要になるためだ。