俳優・吉岡里帆さんのマネージャーが、インスタグラムを更新。映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』の公開舞台挨拶でみせた吉岡さんのオフショット写真を投稿しました。



【写真を見る】【吉岡里帆】マネージャーがオフショット公開「舞台挨拶衣装、かわいかったから載せます」





公開された写真の吉岡さんは、黒のトップスに鮮やかな赤のサロペットパンツを身にまとったコーディネート。胸元に結んだリボンと、黒のベルトがアクセントになっています。









吉岡さんの、正面をまっすぐ見据えた凛とした佇まいが印象的です。短く整えられた黒髪と、前髪を軽く分けたヘアスタイルも相まって、全体的にスタイリッシュな雰囲気を漂わせています。









マネージャーは投稿のなかで「公開翌日の舞台挨拶衣装、かわいかったから載せます」と綴っています。

この投稿を見た人たちからは「素敵な里帆ちゃんありがとうございます」「ボーイッシュでロックな雰囲気イイ感じ」「とても似合っていて、可愛いですね」「キリッとした里帆さんも素敵」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】