NBAイベント「NBA HOUSE Japan」公式アプリに「NBA docomo」が選定…来場体験をデジタルで拡張

NBAは4月9日、「NBA docomo」アプリが、4月25日と26日にシティサーキット東京ベイで開催される日本初のバスケットボールファンイベント「NBA HOUSE Japan」の公式アプリに選定されたことを発表した。NBAのプレーオフ期間に合わせて開催される同イベントにおいて、来場者の体験価値を高めるデジタル基盤として機能する。

「NBA House Japan」は、バスケットボールとエンターテインメントを融合させたカルチャーイベントで、会場となるシティサーキット東京ベイでは、パブリックビューイングをはじめ、スキルチャレンジや体験型コンテンツ、音楽ライブ、限定グッズの販売など、多彩なプログラムが予定されている。開催時間は両日とも午前8時から午後9時まで。NBAのプレーオフという世界最高峰の舞台と連動しながら、日本国内でもその熱気を体感できる場として展開される。

公式アプリに選定された「NBA docomo」では、イベントの楽しみ方を拡張する複数の機能を提供。会場マップやイベントのタイムテーブルなど、「NBA House Japan」の公式情報をアプリ上で確認できるほか、イベント全体を通して、ユーザーが効率よくコンテンツを体験できる設計となっている点が特徴だ。

中でも注目されるのが、ファン参加型企画「NBA Fan Voting」。バスケットボール解説者の佐々木クリス氏が監修を務め、NBAに関するさまざまなトピックについて事前投票を実施する。来場者はアプリを通じて投票に参加でき、その結果はイベント最終日の26日に、同氏が司会を務めるステージ上のゲストトークセッションにて発表される予定だ。

さらに、「バッジコレクションチャレンジ」と題し、会場内に設置されたQRコードをスキャンしてデジタルバッジを収集できるキャンペーンも実施。4つのバッジをすべて集めた来場者には、限定グッズをプレゼントする。また、一定数のバッジを集めた来場者には限定リストバンドなどの特典を用意しているほか、抽選でトートバッグやクッションといったイベント限定グッズが当たる企画も展開する予定だ。

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