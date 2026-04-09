主役はとり肉と玉ねぎ！トマトジュースで鮮やか「ほったらかし蒸し煮」
【画像で見る】トマトジュースは料理にも大活躍！「トマトジュースを加えたほったらかし蒸し煮」
食べやすくてさまざまな料理に使いやすいとり肉と玉ねぎ。明るいカラーで元気になれるトマトジュースを使って、彩りのよい煮ものを作ってみませんか。トマト缶を使わなくても、具材にうま味がしっかりとしみ込みます！
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■トマトジュースを加えたほったらかし蒸し煮
トマト缶感覚で煮ものにも使える！
・玉ねぎ ... 1/2個
・とりももから揚げ用肉 ...250g
・にんにくのみじん切り ...1片分
・トマトジュース（食塩不使用） ... 3/4カップ
・小麦粉
・塩
・オリーブ油
【作り方】
1. 玉ねぎは縦薄切りにする。とり肉は小麦粉大さじ1をまぶす。
2.フライパンに玉ねぎを広げ、とり肉をのせ、にんにくを散らす。塩小さじ1/2をふり、トマトジュース、オリーブ油大さじ1を順に回し入れ、ふたをして中火にかける。
3.ふつふつとしたら8〜9分蒸し煮にし、火を止める。ふたを取り、煮汁にとろみがつくまで全体にからめる。器に盛り、好みでちぎったパセリを散らしても。
(1人分338kcal/塩分1.7g レシピ考案／小田真規子)
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玉ねぎは涼しく乾燥した場所につるすとおいしさが長持ち！新玉ねぎが手に入ったらポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室での保存がおすすめです。
レシピ考案／小田真規子 撮影／澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。