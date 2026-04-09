洗濯ばさみが救世主に！？便利すぎる旅行先での活用アイデア3選
▶【写真付きで解説】洗濯ばさみは万能アイテム！？旅行先での活用術をご紹介
洗濯に欠かせない洗濯ばさみ。 1袋にたくさん入っているので、気づけば余ってしまいがちですよね。実は、アイデア次第で幅広く活躍します。今回は、SNSで「万能すぎる！」と話題になった洗濯ばさみの活用術をご紹介。洗濯ばさみを賢く活用したい方はぜひチェックしてください。
■旅先でも衛生的！洗濯ばさみが即席歯ブラシスタンドに
旅行先で歯を磨いた後「歯ブラシをどこに置こう…？」と迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。歯ブラシスタンドがなくても、洗濯ばさみひとつあれば衛生的な置き場所が簡単に作れます。
・洗濯ばさみ
【手順】
1、歯ブラシのネックを洗濯ばさみではさむ
2、平らな場所に置く
わずかな工程で、あっという間に簡易歯ブラシスタンドができあがりました。平らな場所なら倒れにくく、しっかり安定します。また、ヘッドを浮かせて置けるので、旅行先でも自宅でも使える、覚えておきたい便利ワザです。洗濯ばさみは洗ったり除菌シートで拭いたりし、清潔にしてから試してくださいね。
■試供品が倒れるプチストレスを洗濯ばさみで解消！
旅行の際はできるだけ荷物を減らしたいもの。そのため、試供品を持参して2〜３回使う方も少なくありません。しかし、使いかけの試供品は自立しないので安定せず、置き場に困ります。立てかけたつもりでも倒れて中身がこぼれてしまった経験がある方もいるでしょう。そこでおすすめなのが、洗濯ばさみを使った簡単な工夫です。
【用意する物】
・洗濯ばさみ
【手順】
1、試供品の下端を洗濯ばさみではさむ
2、試供品を立てる
この方法を使えば、試供品がしっかり自立し、使いかけをこぼすことなく使用できます。洗濯ばさみで挟めるパウチ型であれば、さまざまな試供品に応用できるでしょう。
洗濯ばさみの種類によっては、挟む力が強すぎてパウチを傷つけることがあるかもしれません。ギザギザが鋭くない、プラスチック製のなめらかなタイプがおすすめです。
■持ち運びもラクラク！洗濯ばさみがボトルストッパーに
ポンプ式のシャンプーやクリームを旅行に持参したいけど「バッグの中で押されて漏れるかも…」と不安な場合も。そんな時は、家で眠っている洗濯ばさみが頼りになります。
【用意する物】
・洗濯ばさみ
【手順】
ボトルのネックを洗濯ばさみではさむだけ！
洗濯ばさみをはさむことで、ポンプ部分が固定され、簡易的なボトルストッパーになります。
実際に押してみても中身は漏れにくく、安心して荷物に詰められます。
また、太めのボトルネックの場合は大きめの洗濯ばさみ（ベランダピンチなど）を使うと、こちらも漏れることなく持ち運べそうだと感じました。
ただし、圧力がかかると外れる可能性があります。洗濯ばさみで完全に漏れを防ぐものではないので、持ち運ぶ際はビニール袋に入れてからパッキングするとより安心です。
■おすすめポイントと注意点をチェックしよう！
旅行では荷物が多くなりがちですが、洗濯ばさみはかさばらず、幅広く活躍します。自宅で眠らせておくのはもったいないので、上手に活用するのがおすすめです。一方で、サイズが合わなかったり、ホールド力が弱っていたりすると、想定した使い方ができない可能性もあります。活用シーンに合わせて、事前に確認しておきましょう。
■家にある洗濯ばさみを上手に活用して旅をもっと快適に楽しもう！
洗濯ばさみは手軽に買える反面、洗濯以外の使い道が少なく、余ってしまいがちです。しかし、少し工夫するだけで、旅先では驚くほど万能な便利アイテムに早変わり！今回ご紹介したアイデアを参考に、余っている洗濯ばさみを活用してみてくださいね。
文＝こぽり
ダブルワークをしながら1児を子育て中のママライターです。SNSパトロールで見つけた時短テクは、すぐ実践して「家事はラクして楽しむ！」をモットーに過ごしています。子育て・仕事・生活の中で見つけた、暮らしをちょっと楽にするアイデアを発信中です！