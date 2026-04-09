目黒蓮（Snow Man）から、創刊40周年を迎えるメンズファッション誌『FINEBOYS』へのお祝い動画が到着。同誌の公式SNSにて公開された。

【動画】シースルーバング×外ハネヘアが新鮮な目黒蓮【写真】目黒蓮のキラキラ笑顔が眩しい『FINEBOYS』5月号表紙

■目黒蓮が『FINEBOYS』40周年を祝福！コメント動画公開

4月9日発売の『FINEBOYS』5月号の表紙を飾る目黒は、白インナーにレモンイエローのシャツと赤いブルゾンをレイヤードした表紙衣装でコメント動画に登場。

「FINEBOYS、40周年おめでとうございま～す！」と拍手をして、カメラにタッチ。そして撮影者よりも後ろにいるスタッフにひとりひとりタッチするように、“エアタッチ”をして「いや～めでたいですね」と祝福し、「本当にお世話になっているFINEBOYSがめでたく40周年を迎えて、そのタイミングで表紙も飾らせていただいて本当にありがたいなと思っています」と感謝を伝えた。

また、思い出を振り返るように「あとは、なんだろうな～」と言い、『FINEBOYS』との関係性を語っていると、一切声を出さずに目黒のコメント撮りを見守るスタッフに向けて「喋ってよ！」と笑ってしまう姿も収められている。

SNSでは「仲良しなのが伝わってきます」「めめの笑顔が輝いてる」「めめがすごく楽しそう」「声出して笑ってるのも愛おしすぎる」「マイクのクリップがめめなの可愛い」「カメラにハイタッチするめめかわいい」というコメントの他、シースルーバングや、長めの襟足を外ハネにセットしたヘアスタイルについて、「ビジュ更新してる」「髪型も新鮮でカッコ良い」「ラフな髪型もいい！」「髪型が変わってさらにかっこよくなってる」という反応も多く見られる。

■写真：目黒蓮のキラキラ笑顔が眩しい！『FINEBOYS』5月号表紙