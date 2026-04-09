『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』の公式Instagramで、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が起用された2026年6月号（4月20日発売）特別版の表紙ビジュアルが公開。ジュエリーをまとったモードな姿に注目が集まっている。

【写真】ミセス大森元貴『Harper’s BAZAAR』特別版表紙／大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架『Harper’s BAZAAR』通常版表紙

■大森元貴がティファニーをまとった特別版表紙

公開された特別版表紙では、大森がレザーの切り替えが効いたブラウンジャケットに、ライトブルーのシャツとネイビーのベストを合わせた装いで登場。ティファニーのアイコニックなコレクション「ティファニー ハードウェア」を身につけ、洗練されたムードを漂わせている。

シースルーバングのふんわりとしたヘアに、素顔感のあるナチュラルなメイク、アンニュイなまなざしも印象的。静かな空気をまといながらも、強い存在感を放つビジュアルに仕上がっている。

投稿によると、中面では若井滉斗、藤澤涼架も登場。3人が揃ってティファニー ハードウェアをまとい、全8ページにわたるモードなファッションストーリーが展開されるという。

また、通常版とは異なるカットが使用されているのも特別版の見どころ。これまでの活動を振り返りつつ、今年1月から始動した「フェーズ3」について語った特別インタビューも掲載される。

■通常版はフリルシャツ姿の大森元貴が視線を引く洗練カバー

通常版表紙には、大森、若井、藤澤の3人が揃って登場。手前に立つ大森はフリルシャツのボタンを大胆に開けてさらりと着こなし、やわらかな表情でカメラを見つめている。

華やかなデザインのシャツに、さりげなくのぞくジュエリーが映え、特別版のクールで重厚感のあるスタイリングとはまた違った魅力を披露している。

若井はブラックスーツを端正にまとい、クールで引き締まったムードを演出。藤澤はやわらかな金髪にブラックコーデを合わせ、エレガントさと個性が共存する佇まいを見せている。

さらに、一部書店ではステッカー4枚がセットになった『購入特典付き通常版』も発売。ファンにとってはどちらも見逃せない1冊となりそうだ。

SNSでは「いつもと違う感じ」「前髪似合う」「とろけた」「かっこいい」「表情も好きすぎる」「まって、良すぎない？」「色気大爆発」「振り幅すごい」「ふ、フリル…」「ナチュラルメイク最高」「ビジュえぐい」といった声が寄せられている。