シグマ光機 <7713> [東証Ｓ] が4月9日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比11.6％減の8.2億円に減り、通期計画の13.2億円に対する進捗率は62.7％にとどまり、5年平均の74.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.0％増の4.9億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比30.8％減の2.3億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.2％→8.4％に低下した。



株探ニュース