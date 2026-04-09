9日15時現在の日経平均株価は前日比300.92円（-0.53％）安の5万6007.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は374、値下がりは1159、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は124.3円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が68.39円、東エレク <8035>が41.23円、ディスコ <6146>が19.64円、レーザーテク <6920>が15.55円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を49.88円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が31.78円、豊田通商 <8015>が14.48円、信越化 <4063>が11.57円、ＴＤＫ <6762>が8.55円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は海運で、以下、非鉄金属、鉱業、水産・農林と続く。値下がり上位には空運、保険、不動産が並んでいる。



※15時0分10秒時点



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